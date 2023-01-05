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Трехочковый базер форварда "Детройта" прервал серию побед чемпионов: момент дня в НБА

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Сан-Франциско, Четверг 05 января 2023 10:34
Трехочковый базер форварда "Детройта" прервал серию побед чемпионов: момент дня в НБА Фото: Саддик Бей затмил звезд "Уорриорз" (sports.yahoo.com)
Автор: Антон Федорцив

Легкий форвард "Детройт Пистонс" Саддик Бей с решающим броском против "Голден Стэйт Уорриорз" возглавил хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

За считанные секунды до завершения матча счет был равным – 119:119. Звезда "Детройта" перед дугой получил передачу Хейза и под сопровождение сирены выполнил бросок. Попытка на три очка от американца оказалась удачной и принесла победу гостям.

Триумф в Сан-Франциско, однако, не слишком изменил турнирное положение "Пистонс". Детройцы занимают предпоследнее место в Восточной конференции НБА и имеют призрачные шансы на выход в плей-офф. "Голден Стэйт" в свою очередь прервал серию побед на отметке 5 поединков подряд, но проходит в стыки от Запада.

Сам Бей провел на паркете около 29 минут. За это время он успел набрать 17 очков, сделал 3 подбора и отдал одну передачу. Самым результативным в поединке стал защитник "Уорриорз" Клей Томпсон (30 пунктов).

Кто такой Саддик Бей

Уроженец Северной Каролины, на студенческом уровне выступал за "Вилланову Уайлдкэтс". Выбран под 19-м номером на драфте НБА-2020.

"Бруклин Нетс" спустя день после церемонии обменяли Бея в "Детройт". Контракт с "Пистонс" подписал в первый день зимы 2020-го. Дебютировал в матчах под эгидой ассоциации 27 декабря того же года.

Мать Бея – Дрюана – была баскетболисткой в университетской команде "Шарлотт Форти Найнерс". Позже работала директором средней школы.

К слову, накануне Яннис Адетокунбо оказался наверху дайджеста самых крутых эпизодов со слэм-данком.

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