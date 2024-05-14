Триллион – не предел. Сколько долгов должна выплатить Украина до конца 2024 года

По состоянию на 1 мая Минфин прогнозировал общую сумму выплат до конца текущего года по внутреннему и внешнему государственному долгу около 1 трлн 17 млрд гривен.

Важный нюанс: Минфин всегда прогнозирует будущие долговые платежи по действующим соглашениям по состоянию на конкретную дату. Прогнозы обновляются ежемесячно, с учетом изменений сумм и условий обслуживания долга. Это особенно актуально в условиях регулярных поступлений финансовой помощи Украине от внешних партнеров и новых внутренних привлечений на фоне продолжающейся полномасштабной войны.

Внутренний государственный долг

Согласно прогнозу Минфина, выплаты по внутренним заимствованиям до конца года составят 589,24 млрд гривен. Наибольшие выплаты приходятся на май (82,76 млрд гривен), июнь (74,59 млрд), октябрь (91,38 млрд) и ноябрь (67,18 млрд).

Из общей суммы выплат по внутреннему долгу на погашение основной суммы долга должно быть выделено из государственного бюджета 384,95 млрд гривен. Процентные выплаты составят 204,29 млрд гривен.

Внутренний долг государства сформирован преимущественно за счет облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Внешний государственный долг

По внешним заимствованиям государство должно уплатить до конца года суммарно 427,42 млрд гривен. Наибольшие выплаты приходятся на август (40,36 млрд), сентябрь (174,53 млрд) и ноябрь (53,58 млрд).

Выплаты по основной сумме долга составят 179,33 млрд гривен. Примечательно, что процентные выплаты значительно превысят сумму основного долга – 248,1 млрд грн.

По основной сумме долга больше всего Украина должна выплатить по ссудам, предоставленным международными финансовыми организациями (МФО). По начисленным процентам наибольшую сумму должны вылатить по коммерческим займам.

Внешний долг государства сформирован за счет коммерческих ссуд (как правило, это частные заемщики); ссуд, предоставленных МФО; и официальных ссуд от партнеров Украины (как правило, это государства и государственные объединения).

Прогнозные платежи по госдолгу Украины в 2024 году

Источник: Министерство финансов Украины

Совсем немного поучительной математики

По подсчетам РБК-Украина, выходит, что в 2024 году государство Украина должно отдать 564,28 млрд гривен своих долгов. И еще 452,39 млрд гривен составляют проценты, начисленные на эти долги.

Речь идет именно о государственном долге, не включающем гарантированный государством долг (который тоже выплачивается из государственного бюджета за счет средств налогоплательщиков).

Напомним, на 2024 год запланированы доходы государственного бюджета Украины в сумме около 1,8 трлн гривен.

Ранее РБК-Украина писало о том, что государственный долг Украины растет, но ставки снижаются. Большую часть долга Украины составляют ссуды, полученные от международных финансовых учреждений и правительств других стран.

В 2022 году страны-кредиторы Украины из стран Большой семерки (G7) и Парижского клуба дали Киеву отсрочку по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года. Затем, в декабре 2023 года реструктуризация долга была продлена до конца марта 2027 года.