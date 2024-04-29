Триллер в Запорожье. Мужчина 15 лет жаждал мести, но допустил роковую ошибку

21 января 2024 года в Запорожье мужчина застрелил женщину, а затем, увидев наряд полиции, застрелился сам. Правоохранители идентифицировали жертву – ею стала Светлана Р. (все имена изменены из соображений анонимности - ред.) и убийцу, покончившего с собой – Владислава Г. Когда следователи стали разбираться в мотивах преступления, им пришлось углубиться в историю, которая началась еще в 1998 году в одной из центральных областей Украины.

Мошенницы в больнице

Владислав был женат на Ирине В. Женщина занимала должность главы областной медико-социальной экспертной комиссии, где на тот период на должности главврача медцентра работала Елена М.

В том же году главврача Елену М. и медсестру Светлану Р. задерживают по статьям о мошенничестве – якобы они подделывали подписи для того, чтобы один из пациентов получил группу по инвалидности. Свидетелем по делу выступала Елена М. – в суде она утверждала, что Елена подделала подписи и просила ее взять вину на себя. За это она предлагала женщине деньги, но та отказалась. На всех судах, где рассматривалось ее дело, присутствовал Владислав Г.

В 2000 году областной суд оправдал Елену, а медсестру Светлану осудили с испытательным сроком. Но Елена, несмотря на оправдательный приговор, решила отомстить Ирине. Она подошла к дому Ирины и Владислава и бросила в него бутылки с зажигательной смесью. Ирина и Владислав выжили. С тех пор мужчина уже сам решил отомстить Елене.

В конце сентября 2000 года он заказал ее убийство. Для этого Владислав нашел двоих мужчин в соседней области и рассказал о своем плане – по его задумке подельники должны были прийти к ее дому, дождаться, пока она выйдет и бросить в нее самодельное взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель. За выполненное убийство Владислав обещал сообщникам хорошую оплату, часть суммы отдал сразу же.

Но мужчинам не удалось совершить убийство – они были выпившими и устройство сдетонировало раньше, чем Елена вышла из дома. Они не только не смогли убить женщину, но и пострадали сами.

Правоохранители задержали и их, и Владислава как заказчика. Мужчина свою вину не признал. В 2002 году его осудили на 10 лет тюрьмы, его сообщники получили по 8 лет. Во время суда против Владислава свидетельствовала медсестра Светлана. Она утверждала, что мужчина неоднократно угрожал Елене. После суда женщина переехала в Запорожскую область. Владислав же затаил на нее обиду и решил ей отомстить.

План мести

Владислава освободили в 2008 году. С этого времени он вынашивал план мести, но осуществить его решился спустя целых 15 лет.

Начиная с лета 2023 года он регулярно приезжал в Запорожье и брал в аренду одну и ту же комнату в общежитии. Приблизительно в сентябре 2023 года Владислав обзвонил все медицинские учреждения Запорожья и узнал, что Светлана работает в одном из них. Когда он вычислил больницу, то стал поджидать ее возле работы. Таким образом он отследил график своей будущей жертвы.

21 января Владислав приехал в район больницы на такси, сказал водителю, что ему нужно что-то передать, и попросил его подождать за углом. Через некоторое время мужчина вернулся в машину и таксист отвез его в сквер, где он, сев на скамейку, стал ждать свою жертву. Для конспирации Владислав надел военную форму.

Около 9 утра Светлана вышла из автобуса и пошла через сквер в сторону своего дома. Владислав пошел за ней. В сквере мужчина догнал жертву и выстрелил в нее – сначала в спину, а потом контрольным в голову. После убийства он забрал у нее телефон и сел на скамейку неподалеку. Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Когда Владислав их увидел, он выстрелил себе в голову.

Не та жертва

Когда следователи стали разбираться в подробностях дела, они выяснили один факт – убитая всю жизнь жила в Запорожье, никогда не приезжала в город, в котором берут начало события прошлых лет, и, тем более, никогда не была одним из действующих лиц той многолетней драмы, которая разворачивалась у Владислава и его окружения.

Мужчина, 15 лет планируя месть, искал женщину, чья фамилия и инициалы полностью совпадают с медсестрой, которая когда-то давала против него свидетельские показания. И, ориентируясь только на этот факт, он нашел, выследил и убил совершенно другого человека. Та Светлана, которую он искал, еще в 2002 году вышла замуж и взяла фамилию своего мужа. Планируя убийство, Владислав не учел ни одну из возможных вероятностей. Скорее всего, он даже не помнил ее внешности, поэтому упорно следил за другим человеком.

Убив постороннюю женщину и застрелившись, мужчина так и не узнал, что его жертвой стал совсем другой человек.