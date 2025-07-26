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Три знака Зодиака скоро почувствуют настоящий вкус счастья: карты Таро назвали любимчиков судьбы

Суббота 26 июля 2025 19:10
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Три знака Зодиака скоро почувствуют настоящий вкус счастья: карты Таро назвали любимчиков судьбы Гороскоп на воскресенье по картам Таро (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Уже 27 июля представители трех знаков Зодиака могут заплакать от счастья. Таро-гороскоп обещает им события, благодаря которым они наконец-то впустят в свою жизнь чудеса.

Каким знакам Зодиака особенно повезет в воскресенье, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Tarot.

Скорпион

Карты Таро советуют вам решиться на авантюру и не бояться всего интересного. Именно 27 июля вы можете открыть для себя кардинально новый путь, на котором вас будут ждать только счастье и победы. Такой шанс выпадает очень редко, поэтому хватайтесь за него, будто за спасательный круг.

Кроме этого, в воскресенье вы можете встретить человека, который поделится с вами очень важными словами. Это может быть откровением или мудрым советом, внимательно слушайте то, что вам скажут. Новая информация позволит вам почувствовать настоящий вкус успеха и счастья.

Водолей

Таро-гороскоп обещает вам важный день. 27 июля вас ждет судьбоносное решение, пришло время поставить себя на первое место и сменить приоритеты. Вы со всем справитесь, важно лишь заботиться о внутреннем балансе.

Этот день подарит вам возможность вычеркнуть из своей жизни все проблемы и попрощаться с людьми, которые уже давно вам неинтересны. И как только вы начнете себя ценить, Вселенная даст особый знак. С ним вы поймете, что все сделали правильно, и это подарит большое счастье.

Рак

Карты Таро обещают вам фантастический день. Счастье придет к вам неожиданно, но от него точно не убежать. Вы притягиваете к себе успех, будто самый большой в мире магнит, и это прекрасно!

Вселенная поможет вам почувствовать вкус счастья и понять, что на самом деле важно. Не думайте о прошлом и концентрируйтесь на новом. Все случайности, которые будут преследовать вас в это воскресенье, совсем неслучайны.

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