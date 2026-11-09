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Три цеха повреждены: Украина ударила по заводу ракетного топлива для "Искандеров"

13:19 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Три цеха повреждены: Украина ударила по заводу ракетного топлива для "Искандеров" Фото: российское МЧС (Getty Images)
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Силы обороны Украины поразили завод по производству взрывчатки и жесткого ракетного топлива под Санкт-Петербургом. В результате удара повреждены три цеха предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

В ночь на 9 ноября украинские военные ударили по АО "Завод имени Морозова". Это предприятие расположено недалеко от Санкт-Петербурга, входит в состав государственной корпорации "Ростех" и является важным звеном в обеспечении российской армии баллистическим вооружением.

По данным Генштаба, в результате атаки были повреждены сразу три производственных цеха. В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Что производили на предприятии

"Завод имени Морозова" специализируется на производстве взрывчатых веществ. В частности, на предприятии разработали твердое топливо для двигателей ракетных комплексов "Тополь-М".

Кроме того, завод производит и поставляет твердотопливные заряды к двигателям 9Х820 для баллистических ракет 9М723 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Все эти комплектующие являются основой для запуска баллистики по украинским городам.

В Генштабе подчеркнули, что каждый подобный удар усложняет россиянам выпуск новых ракет для "Искандеров" и рвет цепочку производства баллистического вооружения еще на начальном этапе - в производственных цехах.

Также отмечается, что Украина действует строго в рамках права на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН. Силы обороны системно подрывают военно-экономический потенциал РФ, чтобы заставить ее прекратить вооруженную агрессию.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских оккупантов.

Кроме того, в ночь на 7 ноября Силы обороны нанесли удары по военным целям РФ. Среди пораженного на Брянщине - две установки "Искандер" и "Панцирь-С1".

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