Три сценария на блекаут: как подготовить семейный бюджет к возможным отключениям света

– Насколько отключение света может увеличить ежемесячные расходы среднестатистической украинской семьи?

– Универсальной цифры нет.

Все зависит от продолжительности отключений, способа отопления жилья, количества членов семьи и резервного питания.

Для семьи, имеющей газовую плиту, централизованное отопление и несколько повербанков, дополнительные расходы могут ограничиться несколькими сотнями гривен в месяц . Если приходится регулярно покупать готовую еду, пользоваться платными рабочими пространствами, такси и генератором, то они могут составлять 2–5 тыс. грн и более.

Это ориентировочные сценарии, а не статистика средних трат украинских домохозяйств.

В то же время следует различать текущие расходы и единовременные инвестиции. Покупка зарядной станции за 30–80 тыс. грн не означает, что на такую сумму возрастут ежемесячные расходы. Но для семьи это существенная финансовая нагрузка, особенно если оборудование покупают в кредит.

Главное: отключения увеличивают не столько плату за электроэнергию, сколько стоимость поддержания привычного уровня жизни.

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– На чем украинцы будут тратить больше денег этой зимой из-за перебоев с электроэнергией?

– Наибольшие затраты будут приходиться на обеспечение автономности жилья, сохранение тепла, приготовление пищи и поддержание связи. Однако структура расходов будет существенно отличаться.

Для жителей многоквартирных домов основной статьей могут стать зарядные станции, аккумуляторы, повербанки и оборудование для автономного Интернета. Для владельцев частных домов – генераторы, горючее, техническое обслуживание, а также обеспечение работы насосов и систем отопления.

Отдельную проблему составят косвенные расходы: порча продуктов, невозможность приготовить еду на дому, потеря рабочего времени, необходимость временно менять место жительства.

Причем наибольший ущерб может понести не та семья, которая больше потратит на оборудование, а та, чьи члены из-за отключения потеряют возможность зарабатывать.

– Стоит ли ожидать удорожания продуктов и бытовых услуг из-за возможных отключений?

– Да, длительные отключения создают дополнительное инфляционное давление. Однако это не означает, что все товары и услуги автоматически подорожают на одинаковый процент.

Предприятия вынуждены использовать генераторы, покупать горючее, обслуживать резервное оборудование, иногда сокращать производство или изменять графики работы. Все это увеличивает себестоимость.

Самыми чувствительными будут предприятия, зависящие от непрерывного электроснабжения: пекарни, молокоперерабатывающие производства, холодильные склады, общепит, прачечные, парикмахерские и небольшие мастерские.

Для понимания масштаба: если генератор тратит 1 литр бензина в час, а топливо стоит условно 90 грн/л, только топливная составляющая будет составлять 90 грн в час работы. При погрузке 1 кВт это примерно 90 грн за 1 кВт•ч, без учета стоимости генератора и его обслуживания.

Но рост затрат предприятия не равен автоматически такому же росту цены для потребителя. Она будет зависеть от уровня конкуренции, доли электроэнергии в себестоимости и возможности бизнеса компенсировать дополнительные расходы.

– Какие дополнительные расходы следует предусмотреть семьям уже сейчас?

– Прежде всего, следует определить минимальные потребности семьи на случай отсутствия электроэнергии в течение 12–36 часов.

Речь идет об освещении, зарядке телефонов и других гаджетов, интернете, приготовлении или разогреве пищи, питьевой и технической воде, медикаментах, биотуалетах. Для жилья с индивидуальным отоплением – также работа котла, циркуляционного насоса и автоматики.

Я бы рекомендовал сформировать отдельный небольшой резерв средств на непредвиденные расходы. По возможности - в размере хотя бы 5-10% месячного семейного бюджета. Это не обязательная норма, а практический ориентир, который следует корректировать в соответствии с доходами.

Не нужно покупать все одновременно. Более рационально сначала обеспечить освещение, связь и воду, а затем решать вопросы питания холодильника, бытовой техники и отопления.

– Что выгоднее для украинцев: зарядная станция, генератор или несколько мощных повербанков?

– Это зависит от того, какие именно потребности необходимо обеспечить.

Для большинства жильцов самым дешевым решением будет сочетание повербанков, аккумуляторного освещения и отдельного источника питания для интернета. Если необходимо поддерживать работу ноутбука, холодильника или газового котла, целесообразно рассматривать зарядную станцию.

Генератор оправдан преимущественно для частного дома, где нужно обеспечивать значительную и длительную нагрузку. Однако его экономичность зависит от фактического потребления горючего, а не только от цены покупки.

Зарядная станция имеет важное преимущество: она не сжигает топливо непосредственно во время работы, не создает выхлопные газы и может использоваться в жилом помещении при соблюдении инструкции.

Генератор в квартире, подъезде или на балконе использовать нельзя из-за опасности отравления угарным газом. ГСЧС рекомендует устанавливать его на улице, по меньшей мере в шести метрах от двери и окон.

Поэтому вопрос нужно задавать не что выгоднее вообще, а какое оборудование обеспечит необходимые функции при наименьших совокупных затрат.

– На какие характеристики следует обращать внимание, чтобы не переплатить за оборудование?

– Прежде всего, нужно различать мощность и емкость.

Мощность, измеряемая в ваттах, определяет, сколько приборов можно одновременно подключить. Емкость, которую измеряют в ватт-часах, показывает, как долго они будут работать.

К примеру, зарядная станция емкостью 1 кВт•ч теоретически может питать прибор мощностью 100 Вт в течение десяти часов. На самом деле меньше – ориентировочно 8–9 часов из-за потерь при преобразовании электроэнергии.

Поэтому перед покупкой нужно составить список приборов, определить их мощность и желаемое время работы . В расчет следует добавить запас на потери и пусковые токи электродвигателей, умножив определенную суммарную мощность приборов на два.

Для зарядных станций важны тип аккумулятора, скорость зарядки, ресурс циклов, наличие защит, гарантии и сервиса. Для чувствительной техники – качество выходного напряжения, в том числе чистая синусоида. Литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LiFePO₄) обычно имеют значительный ресурс циклов.

Не стоит переплачивать за мощность, которая никогда не будет использоваться. Особенно это касается попыток питать от небольших станций электрические обогреватели, чайники и плиты.

– Какие альтернативы есть для людей, которые не могут позволить себе зарядную станцию?

– Прежде всего, стоит отказаться от представления, что для подготовки к отключениям обязательно нужно дорогостоящее оборудование.

Для освещения достаточно аккумуляторных LED-ламп или фонарей. Для зарядки телефона – повербанка. Для интернета можно использовать небольшой источник бесперебойного питания для роутера и оптического терминала, если провайдер поддерживает работу сети во время отключений.

Полезными могут быть термосы, запас питьевой воды, продукты, не требующие приготовления, и заранее заряженные аккумуляторы.

Следует также договориться с соседями о совместном использовании отдельного оборудования. Например, резервное питание насосов, освещение мест общего пользования или интернета для многоквартирного дома может быть экономически выгоднее приобретения каждой семьей дорогих устройств.

Отдельно нужно знать расположение ближайших пунктов несокрушимости. Такие мероприятия подготовки рекомендует и ГСЧС.

– Как украинцам подготовить семейный бюджет к возможным длительным отключениям?

– Я советовал бы исходить не из худших прогнозов, а из трех сценариев: короткие отключения на несколько часов, длительные – до суток, и кризисные – более суток.

Для каждого следует определить минимальные потребности и соответствующие затраты.

При этом следует разделить затраты на три категории: одноразовое приобретение оборудования, регулярные затраты на его эксплуатацию и возможные потери из-за нарушения привычного образа жизни.

Прежде всего, следует финансировать то, что обеспечивает здоровье, безопасность и возможность работать. Приобретение большой зарядной станции для просмотра телевизора может быть менее рациональным, чем покупка небольшого аккумулятора, который позволит человеку сохранить работу и доходы.

Особенно важно не тратить все сбережения на оборудование . Финансовый резерв нужен не меньше энергетического.

– Какие недорогие решения помогут пережить отключение без покупки генератора?

– Наибольший экономический эффект часто обеспечивает не приобретение дополнительных источников энергии, а сокращение ее потребления.

К примеру, замена обычного освещения на LED-лампы, использование локальных светильников вместо освещения всей комнаты, отключение ненужных приборов, предварительная зарядка аккумуляторов и рациональное использование холодильника.

Для поддержки связи можно использовать повербанк и соответствующий кабель питания роутера. Для ноутбука – совместимый USB-C PD повербанк достаточной мощности.

Важно заранее проверить, работает ли интернет-провайдер без централизованного электроснабжения. Ведь покупка источника питания для роутера не поможет, если оборудование самого провайдера обесточено.

Отдельная рекомендация – не пытаться обогревать квартиру свечами, туристическими горелками или самодельными устройствами. Экономия на безопасности может иметь гораздо более дорогие последствия.

– Каких финансовых ошибок украинцам следует не допустить этой зимой?

– Самая распространенная ошибка – покупать оборудование под влиянием страха, не рассчитав реальные потребности.

Вторая – брать дорогостоящие потребительские кредиты на зарядные станции или генераторы, не оценив нагрузки на семейный бюджет. При высокой стоимости кредита оборудование может обойтись значительно дороже начальной цены.

Третья – ориентироваться только на стоимость приобретения, игнорируя расходы на горючее, обслуживание, замену аккумуляторов и возможный ремонт.

Четвертая – покупать оборудование сомнительного происхождения без гарантии, надлежащих защит и сервисной поддержки.

Пятая – создавать чрезмерные запасы продуктов, нуждающихся в холодильнике. В случае длительного обесточивания такие закупки могут обернуться прямым убытком.

И, наконец, наиболее опасная ошибка – потратить все доступные деньги на подготовку к отключениям, оставшись без финансовой подушки на лекарства, питание и другие первоочередные потребности.

Подготовка к зиме должна быть не соревнованием по количеству приобретенных генераторов и зарядных станций, а рациональным управлением семейными рисками.

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