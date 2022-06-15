Три сценарії. Як далі розвиватиметься війна в Україні: прогнози Заходу

Розв'язана Росією повномасштабна війна проти України досягає поворотного моменту, який може визначити її довгостроковий результат. Західні чиновники та аналітики розглядають три основні сценарії, як далі можуть розвиватися події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Перший сценарій

На думку західних експертів, перший із можливих сценаріїв - Росія поступово захоплюватиме нові території у Луганській та Донецькій областях.

Другий сценарій

Як вважають на Заході, другим сценарієм може бути те, що ні українська сторона, ні російська не буде просуватися і війна тягтиметься у позиційній фазі місяцями або навіть роками. Що нестиме за собою великі втрати для обох країн і наслідки для світової економіки.

Третій сценарій

Його експерти вважають найменш вірогідним. А саме, що РФ скоректує свої цілі та оголосить, що нібито досягла того, чого збиралася, та спробує підготувати ґрунт для завершення бойових дій.

При цьому західні чиновники стверджують, якщо Росія зможе консолідувати деякі зі своїх досягнень на сході, то президент РФ Володимир Путін, зрештою, зможе використати цю територію як майданчик для подальшого просування в Україну.

Експерти вважають, що Росія перебуває у більш сприятливому становищі на сході України, ґрунтуючись виключно на кількості стягнутих сил.

"Тим не менш, "російський прогрес" не є наперед вирішеним", - сказав один високопосадовець з адміністрації Байдена.

Він зазначив, оскільки лінії фронту конфлікту переросли у війну на виснаження, побудовану навколо артилерійського вогню, обидві сторони зазнали величезних втрат і тепер стикаються з потенційною нестачею сили.

При цьому повідомляється, що Росія вже зазнала втрат у розмірі до третини своїх сухопутних сил.

"Думаю, скоро настане момент, коли або одна, або інша сторона матиме успіх. Або РФ дійде до Слов'янська і Краматорська, або українці їх там зупинять. А якщо українці зможуть тримати там оборону з таким співвідношенням сил - це має значення" , - вважає високопоставлений співрозмовник із НАТО.

Нагадаємо, раніше президент України Зеленський розповів, від чого залежить поворотний момент у війні проти Росії.

Нагадаємо, раніше в НАТО заявляли що в Україні ведеться війна на виснаження, але закінчиться вона все одно за столом переговорів.

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