Три країни закрили небо для Лаврова напередодні його візиту до Сербії: що відомо

У зв'язку із цим намічений на 6-7 червня візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Сербії "опинився під великим питанням". При цьому, за даними видання, "у цьому немає жодної вини офіційного Белграда".

Справа в тому, що Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили свій повітряний простір для літака глави російського МЗС. Офіційного підтвердження ні з боку Кремля, ні з боку офіційного Белграда поки що не надходило.

Видання також опублікувало документ, що підтверджує факт закриття неба Чорногорії для літака Лаврова.