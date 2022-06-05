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Три країни закрили небо для Лаврова напередодні його візиту до Сербії: що відомо

Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили небо для літака міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вечерње новости.

У зв'язку із цим намічений на 6-7 червня візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Сербії "опинився під великим питанням". При цьому, за даними видання, "у цьому немає жодної вини офіційного Белграда".

Справа в тому, що Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили свій повітряний простір для літака глави російського МЗС. Офіційного підтвердження ні з боку Кремля, ні з боку офіційного Белграда поки що не надходило.

Видання також опублікувало документ, що підтверджує факт закриття неба Чорногорії для літака Лаврова.

Як повідомлялося, 8 червня з цього питання до Анкари приїде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

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Лавров