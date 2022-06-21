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Три країни можуть бойкотувати саміт ЄС-Західні Балкани

Фото: Александар Вучич, президент Сербії (flickr.by)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сербія разом із лідерами Албанії та Північної Македонії в середу вирішить, чи будуть вони брати участь у засіданні Європейської ради 23 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Після консультацій із нашими урядами і радниками, ми вирішили завтра в обід оголосити наше рішення про те, будемо чи ні ми брати участь у цій зустрічі", - заявив президент Сербії Александар Вучич.

Вочевидь, небажання глав Сербії, Албанії та Північної Македонії брати участь у саміті ЄС викликане їхнім повільним просуванням на шляху до членства в об’єднанні.

Серед чинників називають проблеми з корупцією, злочинністю і прийомом біженців у Сербії та Албанії.

Ще одна причина - небажання Болгарії зняти вето на розблокування переговорів про вступ до ЄС Північної Македонії через історичні суперечки.

Ще минулого тижня прем’єр Албанії Еді Рама заявив, що не сподівається на прорив під час засідання Європейської ради.

"Схоже, ми почуємо ще одне "Вибачте, але ні!" Те, що увесь ЄС перебуває в заручниках Болгарії, є не надто приємною картиною", - сказав він.

23 червня у Брюсселі має відбутися зустріч лідерів ЄС і країн Західних Балкан, де буде обговорений прогрес на шляху вступу цих країн до ЄС.

На саміті мають бути присутні лідери Албанії, Північної Македонії, Сербії та Чорногорії.

Нагадаємо, країни ЄС планують надати Україні статус кандидата на вступ 23-24 червня.

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