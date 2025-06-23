Три способа мгновенно узнать версию Windows на вашем ПК

Знать точную версию Windows на своем ПК важно для установки обновлений и совместимости программ. Иногда определить это не так просто, особенно если вы не часто заглядываете в системные настройки.
О трех быстрых способах узнать версию Windows за несколько секунд рассказывает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld.
Самый быстрый способ - воспользоваться встроенной утилитой Winver.
Для этого введите "winver" в поле поиска на панели задач и откройте соответствующую команду. Появится окно с информацией о текущей версии и сборке Windows.
Откройте меню "Пуск", введите "Параметры" и перейдите в одноименный раздел.
Затем выберите пункт "Система", прокрутите меню вниз и нажмите "О системе". В открывшемся окне информация о версии и сборке будет указана в блоке "Характеристики Windows".
Для более продвинутых пользователей возможен поиск данных через "Редактор реестра".
Введите regedit в строке поиска и откройте "Registry Editor". Далее следуйте по пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion.
Нужная информация отображается справа в строках ReleaseId и DisplayVersion. Последняя считается основной и указывает на текущую пользовательскую версию Windows.
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