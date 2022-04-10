Три літаки, вертоліт і безпілотники: у ЗСУ розповіли про збиту повітряну техніку ворога

9 квітня протиповітряною обороною Повітряних сил, Сухопутних військ і десантно-штурмових військ уражено не менше 13 повітряних цілей російських окупантів. Серед них-три літаки, один вертоліт, п'ять безпілотних літальних апаратів, а також чотири крилаті ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.
Авіація Повітряних сил продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання в повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 і бомбардувальники Су-24М підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря.
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