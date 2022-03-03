Три літаки, два вертольоти і колони техніки. Генштаб повідомив про втрати Росії

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат від ударів авіації та ЗРУ Повітряних сил України. Зокрема, підбито три ворожі літаки, два вертольоти і колони іншої ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб України .

"Протягом доби зенітними ракетними підрозділами знищено три ворожі літаки і два вертольоти окупантів", - йдеться в повідомленні.

2 березня екіпажі бойових літаків Су-24М та Су-25 здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України, знищуючи колони військової техніки та живої сили росіян у Київській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Нагадаємо, близько 9000 тисяч російських військових були знищені за один тиждень війни проти України. Армія робить все для того, щоб зламати ворога остаточно.

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