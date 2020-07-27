Три райони в Києві залишилися без електрики і води

У понеділок ввечері, 27 липня, три району в Києві залишилися без електрики та води. Перебої з постачанням послуг спостерігаються в Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах столиці.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні сталося пошкодження обладнання на Київській теплоелектроцентралі № 5, що розташована на вулиці Промисловій. Міські служби усувають пошкодження: у Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах можуть бути перебої з електропостачанням", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що частина споживачів Печерського, Голосіївського та Солом'янського районів тимчасово залишаються без водопостачання.

У КМДА заявляють, що проблему виправлять орієнтовно протягом 3 годин.

У зв'язку з відсутністю напруги в електромережі затримується низка тролейбусних маршрутів, зокрема: №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43, 50.

"Бессарабська пл., Либідська пл., Солом'янська пл., Бульвар Дружби народів, Залізничне шосе - відсутня напруга в мережі оператора міських електромереж", - уточнили в "Київпастранс".

Новинний ресурс "Хрещатик".News" повідомляє, що у ТРЦ Ocean Plaza через відсутність світла евакуювали людей з будівлі.

Нагадаємо, раніше у столичному мікрорайоні "Березняки" під час гідравлічних випробувань стався прорив трубопроводу.