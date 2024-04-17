Три ракетных удара, жертвы и много раненых: подробности атаки РФ на Чернигов

"Враг нанес три ракетных удара почти по центру города. Есть погибшие гражданские, есть много раненых. Сейчас работают спасатели, наши медики. Оказывают всю необходимую помощь", - рассказал Чаус.

По словам главы ОВА, уже создан штаб помощи пострадавшим.

По словам Ломако, удар пришелся по объектам гражданской и социальной инфраструктуры Чернигова.

"Больницы работают в усиленном режиме и уже принимают первых пострадавших", - констатировал он.

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