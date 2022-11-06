Три пункта. У Зеленского заявили об изменении Россией тактики войны против Украины

Россия в последнее время изменила тактику войны против Украины и сделала акцент на трех основных пунктов.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире FreeDOM .

"Все это говорит о поиске властями РФ возможности приостановить наступление ВСУ, а также создать давление на общественное мнение в других странах и вымотать общественное мнение в самой Украине", - подчеркнул советник главы Офиса президента.

"Власти РФ после провалившегося "блицкрига" изменили свою тактику, сделав акцент на трех основных пунктах", - отметил Подоляк.

Напомним, что ранее Подоляк озвучил план противодействия Украины "энергетическому геноциду" России.

Ранее РБК-Украина писало о том, что Подоляк также озвучил все негативные последствия, с которыми столкнулась Россия после начала полномасштабной войны против Украины.

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