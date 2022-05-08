ru ua
Нд, 08 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Три пункти. Зеленський розповів лідерам G7, що потрібно Україні для перемоги

Новость на русском →
Київ, Неділя 08 травня 2022 22:19
Три пункти. Зеленський розповів лідерам G7, що потрібно Україні для перемоги Фото: Володимир Зеленський (t.me/s/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський у зверненні до лідерів країн-членів "Великої сімки" роз'яснив необхідні складові перемоги України у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал глави держави.

Український президент подякував партнерам за надану підтримку та поділився міркуваннями про вкрай необхідні елементи допомоги зараз. До переліку Зеленського ввійшли озброєння, антиросійські санкції та фінансова підтримка.

"Перше – це зброя. Як і у час Другої світової війни, сьогодні доля свободи вирішується саме на полі бою. Отже, Україна, має отримати всю ту зброю і все те оборонне обладнання, яке дозволить перемогти тиранію", – заявив глава держави.

Щодо санкцій, то президент запропонував реалізувати напрацьований групою Макфола-Єрмака план про посилення обмежень. Військово-політичне керівництво РФ і наближені до нього бізнесмени повинні отримати покарання за розв'язування війни.

"Третій важливий пункт – це фінансова підтримка України зараз і відновлення після війни. Так само як після Другої світової війни, План Маршалла відіграв історичну роль у відбудові Європи та створенні нових умов для розвитку і зростання, потрібен схожий План зараз. Щоб світ побачив, що свобода перемагає не тільки на полі бою, але й у житті", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що лідери G7 оголосили спільну заяву на підтримку України за підсумками зустрічі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Україна G7 Війна Росії проти України
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
"Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом