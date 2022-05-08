Три пункти. Зеленський розповів лідерам G7, що потрібно Україні для перемоги

Президент Володимир Зеленський у зверненні до лідерів країн-членів "Великої сімки" роз'яснив необхідні складові перемоги України у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал глави держави.

Український президент подякував партнерам за надану підтримку та поділився міркуваннями про вкрай необхідні елементи допомоги зараз. До переліку Зеленського ввійшли озброєння, антиросійські санкції та фінансова підтримка.

"Перше – це зброя. Як і у час Другої світової війни, сьогодні доля свободи вирішується саме на полі бою. Отже, Україна, має отримати всю ту зброю і все те оборонне обладнання, яке дозволить перемогти тиранію", – заявив глава держави.

Щодо санкцій, то президент запропонував реалізувати напрацьований групою Макфола-Єрмака план про посилення обмежень. Військово-політичне керівництво РФ і наближені до нього бізнесмени повинні отримати покарання за розв'язування війни.

"Третій важливий пункт – це фінансова підтримка України зараз і відновлення після війни. Так само як після Другої світової війни, План Маршалла відіграв історичну роль у відбудові Європи та створенні нових умов для розвитку і зростання, потрібен схожий План зараз. Щоб світ побачив, що свобода перемагає не тільки на полі бою, але й у житті", – підсумував Зеленський.