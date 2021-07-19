Спецслужби роками стежили за правозахисниками за допомогою шпигунської програми, - журналісти

Влада авторитарних держав і різні спецслужби могли роками стежити за сотнями правозахисників, журналістів і політиків, використовуючи шпигунську програму. Її розробила ізраїльська фірма NSO Group.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

У розпорядження журналістського консорціуму, що включав 16 редакцій, серед яких німецькі NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung і Die Zeit, а також правозахисні організації Amnesty International і Forbidden Stories, потрапив список з 50 тисяч телефонних номерів - потенційних цілей стеження - з декількох десятків країн.

Згідно з журналістським розслідуванням "Проект Pegasus", більш ніж в 1 тис. випадків вдалося ідентифікувати володарів цих номерів, серед яких опинилися, в тому числі високопоставлені політики, адвокати, журналісти і правозахисники з Франції, США, Індії, Марокко, Мексики, Угорщини і цілої низки інших країн, у тому числі відомі азербайджанські опозиційні журналістки Хадіджа Ісмаїлова і Севіндж Вагіфгізі.

З деякими з цих людей розслідувачам вдалося зв'язатися. Незалежним IT-експертам були надані 44 випадковим чином обраних телефони з операційними системами iOS і Android, на 37 з них були знайдені сліди шпигунського ПЗ. Смартфони Apple також вразливі для нього.

Творці ПЗ вважають його застосування легітимним. У заяві NSO Group говориться, що клієнти фірми - це виключно офіційні державні організації, що використовують її продукти для боротьби з тероризмом, оргзлочинністю, наркоторгівлею, педофілами і викрадачами дітей.

Раніше висловлювалися підозри, що Pegasus міг застосовуватися в оточенні саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі, вбитого в 2018 році в будівлі генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі. NSO Group категорично заперечує це.

Троянська програма Pegasus здатна миттєво встановитися на телефон жертви, досить один раз натиснути на надіслане зловмисниками посилання. Після цього користувач програми отримує повний доступ до всіх файлів і додатків на чужому смартфоні, включаючи камеру і мікрофон. Про існування цієї програми відомо з 2016 року.