Три області України на межі потрапляння в "червону" зону карантину

Так, у цих регіонах перевищено відразу два показники - коефіцієнт виявлення випадків інфікування і рівень госпіталізацій. У Донецькій області коефіцієнт інфікування становить 21% при нормі 20%, рівень госпіталізацій 73,9 при нормі 60. У Полтавській області 20,1% і 81,4 відповідно. У Черкаській області - 22,9% і 92,3.

Згідно з роз'ясненнями МОЗ, "червоний" рівень встановлюється в тих регіонах, де впродовж трьох днів поспіль перевищені два і більше показника за COVID. У Донецькій та Черкаській областях обидва показники перевищені вже як мінімум три дні поспіль, у Полтавській області - два дні.

Зараз в "червоній" зоні знаходяться 12 регіонів: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

У "помаранчевій зоні" залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

Ще три області "жовті" - Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська.

Відзначимо, в "червоній" зоні діють найбільш жорсткі обмеження. Зокрема, заборонена робота ТРЦ, кафе і ресторани працюють лише на винос, школярі переходять на дистанційну форму навчання. Обмеження щодо роботи транспорту вводяться місцевою владою окремо.