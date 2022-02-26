Три мобільні оператори заблокували доступ до своїх мереж з РФ та Білорусі

Три українські мобільні оператори закрили доступ до своїх мереж абонентам з Росії та Білорусі. Мова йде про "Київстар", Vodafone та lifecell.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ВРУ.

"Київстар, Vodafone та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів РФ та РБ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мобільні оператори України повідомляють, що зв'язок буде працювати стабільно при будь-якій обстановці в результаті війни Росії проти України.

Раніше РБК-Україна писало, що зараз відбувається у зв'язку з війною Росії проти України.

Також РБК-Україна повідомляло, що українська криптоспільнота просить дати інформацію про гаманці російських і білоруських політиків.