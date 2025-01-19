Три министра Израиля подали в отставку в знак протеста против соглашения с ХАМАС

В отставку подали министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр наследия Амихай Элияху и министр Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф. Таким образом они вышли из коалиции правительства Биньямина Нетаньяху.

"С этого времени партия Otzma Yehudit не является членом коалиции", - говорится в заявлении партии.

Лидер партии Otzma Yehudit Итамар Бен-Гвир заявил, что прекращение огня с ХАМАС является "полной победой терроризма". В письме к Нетаньяху он подчеркнул, что ультраправые "не намерены свергнуть правительство, но по идеологическим вопросам будут голосовать в соответствии со своим мировоззрением".

"Мы не вернемся за правительственный стол без полной победы над ХАМАС и полной реализации целей войны", - добавил Бен-Гир.