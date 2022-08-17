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Три лідери з G7 підтвердили участь у саміті Кримської платформи

Фото: лідери трьох країн з G7 підтвердили участь у саміті Кримської платформи (crimea-platform org)
Автор: Наталія Юрченко

Три лідери з групи G7 підтвердили, що візьмуть участь у цьогорічному саміті Кримської платформи, який пройде в онлайн-форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кримської платформи.

Свою участь підтвердили канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Канади Джастін Трюдо та очільник уряду Японії Фуміо Кісіда.

Нагадаємо, що Кримська платформа - це міжнародний формат, який був створений з метою домогтися деокупації Криму. Перший саміт пройшов минулого року напередодні Дня незалежності України.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що цього року саміт Кримської платформи пройде 23 серпня у віртуальному режимі.

Також глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, в чому важливість цьогорічного саміту Кримської платформи.

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