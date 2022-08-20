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Три легіонери на двох. "Шахтар" і "Динамо" подали заявки на новий сезон УПЛ

Фото: Ілля Забарний проти Лассіни Траоре в Класичному дербі (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Список заявлених футболістів на сезон 2022/23 української Прем'єр-ліги оприлюднили вітчизняні гранди – донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

До заявки "гірників" потрапили лише 25 виконавців. Четверо з них – воротарі. Єдиними легіонерами в складі донеччан прогнозовано залишилися хорватський хавбек Невен Джурасек і буркінійський форвард Лассіна Траоре.

Африканець несподівано обрав собі 2-й номер. Натомість культову "десятку" забрав перспективний Михайло Мудрик. Визначилися з ігровими номерами і літні новачки команди: Михайліченко виступатиме під 15-м, Тотовицький гратиме під "сімкою", Зубков – під 11-м номером, а Джурасек – під 17-м.

Тим часом до заявки "Динамо" потрапили 50 футболістів. У складі "біло-синіх" залишився один іноземець – оборонець Томаш Кендзьора. До списку "Б" (молоді вихованці) потрапили 30 гравців. Зокрема, і ті, хто в обоймі першої команди – Нещерет, Вівчаренко, Забарний і Ванат.

У стартовому турі "Шахтар" зустрінеться з "Металістом 1925" на столичному НСК "Олімпійський". Матч запланований на 23 серпня, а стартовий свисток пролунає о 13:00. "Динамо" перший тур пропустить через участь у єврокубках.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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