Три страны Европы готовят собственный формат мирных переговоров по Украине

Франция, Германия и Великобритания работают над собственным форматом переговоров по Украине, опасаясь, что США могут покинуть Европу за пределами ключевых договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По словам пяти европейских чиновников, три страны объединили усилия для обеспечения Европе места за столом переговоров.

Как отметили два высокопоставленных европейских дипломата и один высокопоставленный европейский чиновник, Франция и Германия играют ведущую роль в формировании общей европейской позиции.

Великобритания действует более осторожно, в частности из-за опасений ухудшить отношения с президентом США Дональдом Трампом.

В то же время, европейские дипломаты отмечают, что отношения с Россией и урегулирование войны в Украине имеют непосредственное значение для безопасности Европы. Поэтому они хотят гарантировать, чтобы Вашингтон и Москва не заключили никакого соглашения без ведома европейских союзников.

Пока мало признаков того, что российский президент Владимир Путин готов к серьезным переговорам. Европейские чиновники ожидают, что если начнется дипломатический процесс, ведущую роль в переговорах с Москвой будут играть США.

Кто еще может присоединиться

Франция, Германия и Великобритания, известные как формат "E3", являются ядром "коалиции желающих", поддерживающей Украину. Они также разрабатывали варианты военных и гарантий безопасности для Украины после заключения возможного мирного соглашения.

В то же время, по словам европейских чиновников, в консультации необходимо привлечь Польшу, Италию и страны Северной Европы. Европейский Союз также должен быть проинформирован и впоследствии вовлечен в процесс.

При этом некоторые государства, в частности, страны Балтии и Венгрия, не полностью доверяют Франции и Германии в представлении их интересов.

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что нынешняя дискуссия остается спекулятивной. Представитель ЕС подчеркнул, что различные дипломатические усилия взаимодополняющие, а не конкурирующие.