Три страны Европы готовят собственный формат мирных переговоров по Украине
Франция, Германия и Великобритания работают над собственным форматом переговоров по Украине, опасаясь, что США могут покинуть Европу за пределами ключевых договоренностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По словам пяти европейских чиновников, три страны объединили усилия для обеспечения Европе места за столом переговоров.
Как отметили два высокопоставленных европейских дипломата и один высокопоставленный европейский чиновник, Франция и Германия играют ведущую роль в формировании общей европейской позиции.
Великобритания действует более осторожно, в частности из-за опасений ухудшить отношения с президентом США Дональдом Трампом.
В то же время, европейские дипломаты отмечают, что отношения с Россией и урегулирование войны в Украине имеют непосредственное значение для безопасности Европы. Поэтому они хотят гарантировать, чтобы Вашингтон и Москва не заключили никакого соглашения без ведома европейских союзников.
Пока мало признаков того, что российский президент Владимир Путин готов к серьезным переговорам. Европейские чиновники ожидают, что если начнется дипломатический процесс, ведущую роль в переговорах с Москвой будут играть США.
Кто еще может присоединиться
Франция, Германия и Великобритания, известные как формат "E3", являются ядром "коалиции желающих", поддерживающей Украину. Они также разрабатывали варианты военных и гарантий безопасности для Украины после заключения возможного мирного соглашения.
В то же время, по словам европейских чиновников, в консультации необходимо привлечь Польшу, Италию и страны Северной Европы. Европейский Союз также должен быть проинформирован и впоследствии вовлечен в процесс.
При этом некоторые государства, в частности, страны Балтии и Венгрия, не полностью доверяют Франции и Германии в представлении их интересов.
В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что нынешняя дискуссия остается спекулятивной. Представитель ЕС подчеркнул, что различные дипломатические усилия взаимодополняющие, а не конкурирующие.
Между тем в России накануне выборов в Госдуму усиливают провоенную риторику и заявляют о готовности завершить войну только на условиях Кремля. В ISW считают, что таким образом власти РФ пытаются сплотить общество вокруг войны и оправдать отказ от переговоров.