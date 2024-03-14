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Три страны ЕС против покупки боеприпасов Украине за счет замороженных активов РФ, - Politico

Четверг 14 марта 2024 09:46
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Три страны ЕС против покупки боеприпасов Украине за счет замороженных активов РФ, - Politico Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Страны-члены ЕС выступили против плана главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен использовать прибыль, полученную от замороженных российских активов, для закупки оружия для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что это происходит на фоне слухов о том, что предложение о заморозке активов будет представлено ближе к саммиту лидеров ЕС на следующей неделе.

В то же время неназванный европейский чиновник заявил, что Мальта, Люксембург и Венгрия на встрече послов 27 стран ЕС в среду высказали сомнения по поводу использования дохода от российских активов на закупку боеприпасов для Украины.

По их словам, желание фон дер Ляйен использовать деньги для пополнения сокращающихся запасов оружия Украины осложнило переговоры, поскольку было достигнуто общее согласие, что они должны пойти на восстановление.

Конфискация российских активов

В последнее время вопрос конфискации российских активов в пользу Украины становится все более актуальным на фоне отсутствия новой помощи от Соединенных Штатов.

Всего с начала войны в странах Запада заморозили около 300 млрд долларов российских активов.

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить активы РФ на военную помощь Украине.

При этом 7 марта украинское правительство провело совещание насчет конфискации активов страны-агрессора.

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