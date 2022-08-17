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Три роки отримував виплати переселенця: у Харкові виявили колишнього бойовика "ДНР"

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Харків, Середа 17 серпня 2022 21:47
Три роки отримував виплати переселенця: у Харкові виявили колишнього бойовика "ДНР" Фото: у Харкові виявили колишнього бойовика "ДНР" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Чоловік, який воював за терористів на Донбасі переїхав жити у Харків та оформив виплати переселенця, які отримував три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.

За словами Болвінова, чоловік був навідником гаубиці "Гвоздика".

"Після того, як його перестали влаштовувати умови існування в так званій "ДНР" - звільнився та переїхав до Росії", - йдеться у повідомленні.

З часом чоловік переїхав до Харкова, де почав отримував виплати, як внутрішньо переміщена особа. Проте правоохоронцям вдалось його затримати і тепер перевіряється інформація, чи не пов’язаний він зі спецслужбами країни-окупанта.

Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, що у Слов'янську затримали росіянина, який шукав позиції української артилерії та передавав цю інформацію ворогу.

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