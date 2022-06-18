За три дні в ОРДЛО знищено щонайменше 7 об'єктів з боєприпасами, - InformNapalm

Повідомляється, що інсайдери з окупованого Донецька і територій Луганської області повідомляють про ураження як мінімум 7 об'єктів, на яких з 2014-2015 років розміщувалися значні запаси боєприпасів, лише за останні три дні.

Також повідомляється, що тільки знищений днями склад в окупованому Хрустальному (Красний Луч) містив до 1 тисячі тонн боєприпасів.

"Серед місцевих жителів ходять чутки, що ЗСУ "високоточною натовською зброєю великого калібру" дуже точно знищує російські склади БК неподалік Донецька. При цьому місцеві знають, що рашисти намагаються "розмити успіхи ЗСУ", прострілюючи центр міста меншими калібрами (проводять типові дії, що характеризуються як операції "під чужим прапором")", - йдеться в повідомленні.