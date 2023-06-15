RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За три дня более 300 погибших: оккупант о значительных потерях в армии РФ (перехват)

Фото: Россиянин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский военный на Лиманском направлении пожаловался своему знакомому на значительные потери в подразделении и попросил похоронить его, если он погибнет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

"Я под Лиманом, меня это задолбало, нас "Градами" и дальнобойными поливают", - пожаловался россиянин.

Также он добавил, что в случае чего, его надо будет похоронить. Его собеседник не понял, откуда у него такой негативный настрой.

"Понимаешь, здесь за три дня 320 человек (погибло - ред.). Ну а там может и больше, я не знаю, говорю примерно. У меня бронежилет, как решето", - добавил оккупант.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехваты разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Напомним, что российский военнослужащий в телефонном разговоре пожаловался на то, что командование на Купянском направлении отправляет на убой солдат без всякого прикрытия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонецкая областьВойна в Украине