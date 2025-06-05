ua en ru
Чт, 05 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

За три дня энергетики восстановили электричество в более 28 тысячах домов, - ДТЭК

Украина, Четверг 05 июня 2025 20:08
UA EN RU
За три дня энергетики восстановили электричество в более 28 тысячах домов, - ДТЭК Фото: ДТЭК восстановил свет в более 28 тысячах домов за три дня (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

За последние трое суток энергетики ДТЭК вернули свет более 28 тысячам семей Донецкой и Днепропетровской областей. Их дома были обесточены из-за вражеских обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области, где сохраняется тяжелая ситуация из-за постоянных вражеских обстрелов, ракетных, дроновых и авиаударов. Восстанавливать электроснабжение здесь чрезвычайно трудно из-за постоянной опасности, но энергетики продолжают это делать. Только за последние три дня им удалось вернуть свет в 24,2 тысячи домов жителей прифронтового региона.

Также постоянно страдает от последствий вражеских ударов Днепропетровщина, из-за чего обесточиваются дома местных жителей. Здесь за трое суток ремонтные бригады ДТЭК смогли восстановить свет в почти 4 тысячах домов местных жителей.

Работа энергетиков ДТЭК по восстановлению света

Напомним, в мае энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти 500 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые были без электричества из-за вражеских атак.

А в апреле энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 430 тыс. семей в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевский областях, чьи дома обесточивались после вражеских атак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Война в Украине
NEWS
У спасателя осталась только дочь. Все, что известно о массированной атаке на Прилуки
У спасателя осталась только дочь. Все, что известно о массированной атаке на Прилуки
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам