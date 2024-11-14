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За три дня энергетики восстановили электричество для более 24 тысяч семей после вражеских атак, - ДТЭК

Фото: энергетики возобновили электричество для более чем 24 тысяч семей после вражеских атак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

За три дня энергетики ДТЭК вернули свет более 24 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Днепропетровской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

За последние трое суток больше всего обновлений было в Днепропетровской области, которая уже практически ежедневно подвергается вражеским ударам. Здесь энергетикам удалось восстановить электричество для 15,2 тысяч семей.

Тем временем Донецкая область остается регионом самых трудных боев. Несмотря на постоянные обстрелы и опасность с 11 по 13 ноября энергетикам удалось с разрешения военных выполнить ремонты ряда повреждений сетей и вернуть свет в дома 8,9 тысяч семей, чьи дома обесточивались в результате обстрелов.

Однако возвращать электричество в Донецкой области становится все труднее из-за крайне тяжелой ситуации безопасности.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, что с начала года энергетики ДТЭК Рината Ахметова во время восстановлений попадали под обстрелы более 30 раз. Шесть сотрудников были ранены.

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