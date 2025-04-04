За три дня ДТЭК вернул свет 38 тысячам семей после вражеских атак

Отмечается, что в Донецкой области, которая остается зоной самых активных боев. Несмотря на постоянную опасность энергетики за три дня вернули свет 18,3 тысяч семей прифронтового региона.

В то же время на Днепропетровщине специалистам удалось вернуть свет в дома 19 тысяч семей. Враг активизировал удары по этому региону, от чего разрушается также энергоинфраструктура.

Кроме того, в Киевской и Одесской областях удалось вернуть свет в 369 и 392 дома соответственно.

Напомним, в марте энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 611 тысячам семей в Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.