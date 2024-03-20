Три-четыре месяца у Украины будут очень тяжелыми. Данилов назвал причину

Россия сейчас разворачивает мощную кампанию по дискредитации украинского руководства. Она будет касаться выборов во время войны и продлится три-четыре месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Что касается помощи от диктаторских режимов, то она им (россиянам - ред.) точно не поможет", - сказал Данилов, отвечая на вопрос о поставках оружия России от Ирана и КНДР.

В то же время, он отметил, что Украине будет сложно следующие несколько месяцев.

"Три-четыре месяца у нас будут очень тяжелыми, потому что Россия сейчас разворачивает очень мощную кампанию по дискредитации нашего руководства. Они начинают рассказывать, что они проводят выборы во время войны, а мы не проводим. Но мы готовы к любым вызовам", - добавил секретарь СНБО.