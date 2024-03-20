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Три-четыре месяца у Украины будут очень тяжелыми. Данилов назвал причину

Украина, Среда 20 марта 2024 20:00
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Три-четыре месяца у Украины будут очень тяжелыми. Данилов назвал причину Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия сейчас разворачивает мощную кампанию по дискредитации украинского руководства. Она будет касаться выборов во время войны и продлится три-четыре месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Что касается помощи от диктаторских режимов, то она им (россиянам - ред.) точно не поможет", - сказал Данилов, отвечая на вопрос о поставках оружия России от Ирана и КНДР.

В то же время, он отметил, что Украине будет сложно следующие несколько месяцев.

"Три-четыре месяца у нас будут очень тяжелыми, потому что Россия сейчас разворачивает очень мощную кампанию по дискредитации нашего руководства. Они начинают рассказывать, что они проводят выборы во время войны, а мы не проводим. Но мы готовы к любым вызовам", - добавил секретарь СНБО.

Выборы в России

На территории России "выборы" проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее были известны в Кремле.

Согласно результатам выборов, российский диктатор Владимир Путин якобы набрал 87,8% голосов.

Детальнее о результатах "выборов Путина", реакции мира, сценариях того, как будут развиваться дальнейшие события, и о том, к чему стоит готовиться нашей стране, - в материале РБК-Украина.

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