Три чверті українців планують голосувати на президентських виборах

На минулих виборах 2014 року явка була майже 60%

Три четверти украинцев (74%) могут проголосовать на президентских выборах, которые состоятся 31 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 32% респондентов однозначно придут на избирательные участки, 42% - скорее придут, 12% точно не будут голосовать, 5% - скорее нет и 9% не определились.

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Исследование проводилось Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI) с 13 по 27 декабря 2018 года среди 2400 респондентов по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Допустимая погрешность не превышает 2,0%. Коэффициент достижимости респондентов - 62,7%.

Напомним, очередные президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 26 кандидатов.

На внеочередных выборах президента, которые состоялись 25 мая 2014 года приняли участие 59,48 % избирателей. Уже в первом туре победил Петр Порошенко с результатом 54,70% голосов.