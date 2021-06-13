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Три людини загинули і чотири постраждали унаслідок стрілянини в штаті Огайо

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Огайо, Неділя 13 червня 2021 06:40
Три людини загинули і чотири постраждали унаслідок стрілянини в штаті Огайо Фото: три людини загинули унаслідок стрілянини в штаті Огайо (twitter.com/JoshBazan)
Автор: Артур Родивилов

У штаті Огайо в США сталися два інциденти зі стріляниною. У Клівленді вбито трьох людей, поранено шестеро. У місті Цинциннаті при стрільбі постраждали чотири людини.

Про про це повідомляє Fox News.

Серед поранених в Цинциннаті - діти шести та восьми років. Їх госпіталізували в критичному стані.

Двоє інших постраждалих - чоловіки віком 18 та 19 років. Ведеться розшук злочинців. Жодних подробиць інциденту в Клівленді не наводиться.

Стрілянина в Огайо сталася на тлі аналогічних інцидентів у двох містах Техасу. В Остіні були поранені щонайменше 14 осіб, в Далласі постраждали п'ять осіб, у тому числі чотирирічна дитина.

Нагадаємо, раніше у Техасі сталася стрілянина на базі Військово-повітряних сил США, постраждалих внаслідок стрілянини не було.

До цього в штаті Флорида (США) до нічного клубу під'їхали троє невідомих і відкрили вогонь по присутніх на концерті. Унаслідок стрілянини двоє людей загинули, понад 20 отримали поранення.

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