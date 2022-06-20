За три години 14 ударів. Окупанти масово обстріляли південь України, влучили в склад

Внаслідок ракетного удару по Одесі у понеділок, 20 червня, сталася пожежа логістичного продовольчого складу. Вдень протягом трьох годин РФ випустила на півдні України 14 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міськраду Одеси .

"Рашисти гатили по Очакову, по гирлу Дуная, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі", - йдеться в повідомленні.

Як додають в міськраді, в області та в передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські площі, в Одесі вигорів логістичний продовольчий склад. Пожежа на площі понад 300 кв.м оперативно ліквідована рятувальниками.

"Постраждалих серед цивільного населення нема", - резюмують в міськраді.