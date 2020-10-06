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Тривожний сигнал для незалежності НБУ: Рожкова прокоментувала догану від Ради НБУ

Автор: Олександр Білоус

Рожкова залишить юристам оцінювати повноваження Ради НБУ ухвалювати такі рішення

Рішення Ради Національного банку України оголосити догану та висловити недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови Дмитру Сологубу - це тривожний сигнал для незалежності НБУ. Це перемога минулого над майбутнім.

Про це сама Рожкова написала на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначила перший заступник голови НБУ, Рада НБУ ухвалила рішення "вночі зухвало топором", тобто за закритими дверима, без пояснення причин та заслуховування сторін.

На її думку, приводом для догани та недовіри стали спільні з Сологубом коментарі виданню KyivPost для публікації про Національний банк, які не містили нічого крамольного. Зокрема, мова йшла про те, що незалежність НБУ - це про колегіальність і що новій команді треба трохи часу, щоб спрацюватися.

"Не вірите, що у 2020 році можуть оголошувати догану за спілкування з засобами масової інформації?! Я теж до кінця не вірила, що цензура дійшла до стін Національного банку", - написала вона.

Рожкова підкреслила, що оцінку правових наслідків і наявність у Ради НБУ повноважень для ухвалення таких рішень повинні давати юристи.

"У підсумку, вважаю, що це перемога минулого над майбутнім. Тривожний сигнал для незалежності Національного банку та й загалом для здорового глузду", - констатувала вона.

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Як повідомляло РБК-Україна, Рада Національного банку України 2 жовтня ухвалила рішення оголосити догану та висловити недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови Дмитру Сологубу.

Нагадаємо, після призначення Кирила Шевченка головою НБУ у липні 2020 року змінилося більшість топ-менеджерів центробанку, зокрема три члени правління.

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