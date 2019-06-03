Третьяков: ветерани знялися в циклі соціальних роликів "Ти зможеш"

Ветерани війни на Сході знялися в циклі соціальних роликів "Ти зможеш!". Про це повідомив народний депутат Олександр Третьяков, передає РБК-Україна з посиланням на його прес-службу.

Перше відео було опубліковано 1 червня у соціальних мережах. Проект реалізовано з ініціативи Міністерства у справах ветеранів та за підтримки благодійної організації "Фонд Олександра Третьякова".

"Герої проекту - українські ветерани. Коли до мене, як до голови комітету Верховної ради у справах ветеранів та осіб з інвалідністю, звернулися з пропозицією долучитися до реалізації цього проекту, звичайно, відразу погодився. Адже більш 4 років займаюся проблемами соціального захисту ветеранів, саме для цього домагався створення Міністерства у справах ветеранів", - повідомив Третьяков.

Героєм першого ролика став ветеран війни, колишній десантник 79-ї аеромобільної бригади Володимир Мазниченко. Боєць, який втратив на війні руку і ногу, на відео розповідає про те, як був найкращим гравцем в своїй футбольній команді і мріяв про великий спорт, поки не почалася війна з Росією на Донбасі.

Після тривалої реабілітації Вадим Мазниченко почав вести активний спосіб життя, зайнявся спортом, різними соціальними проектами, прийняв участь у таких проектах як "Переможці", "Ігри нескорених" (Invictus Games), "Сила нації". Зараз намагається вести власний бізнес.

"Благодійна організація "Фонд Олександра Третьякова", директором якої є Вікторія Муха, підтримала цей проект, тому що дуже важливо ще раз нагадати - наші ветерани є взірцем мужності, гідності і сили духу для молодих поколінь. Вони надихають бути сильними", - підкреслив Третьяков.

Нагадаємо, раніше Третьяков заявив, що Міністерство у справах ветеранів допоможе державі системно підійти до врегулювання проблеми соціального захисту ветеранів, військовослужбовців і членів їх сімей, а також виробити єдину стратегію в цьому питанні.