Третьяков за посилення відповідальності за осквернення могил захисників України

Верховна рада підтримала законопроект, що встановлює відповідальність за наругу над пам'ятниками захисникам України, героям Революції Гідності та борцям за незалежність нашої країни в ХХ столітті. Про це заявив народний депутат, голова комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександр Третьяков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Навіть на п'ятому році війни, коли рахунок загиблих за Україну становить тисячі і тисячі, знаходяться вандали, які намагаються знищити пам'ять про наших героїв. Сьогодні, 6 червня, Верховна рада 235 голосами підтримала законопроект, яким встановлена відповідальність за наругу над пам'ятниками захисникам України, героям Революції Гідності та борцям за незалежність нашої країни в ХХ столітті. Як один із співавтором цього законопроекту переконаний, що подібні злочини заслуговують суворого покарання", -зазначив Третьяков.

За словами народного депутата, тепер вандали будуть нести кримінальну відповідальність від 3 до 5 років позбавлення волі.

"Війна, крім героїчних вчинків цих людей, винесла на поверхню і тих, хто намагається мімікрувати під наших воїнів і отримати від цього якусь вигоду. Впевнений, що подібні випадки також повинні отримати не тільки етичну оцінку в суспільстві, але і жорстко припинятися державою. Саме тому знову прийнятий законопроект передбачає серйозні штрафи за незаконне носіння військової форми зі знаками розрізнення військовослужбовців, а також незаконне носіння державних нагород, їх купівлю та продаж", - розповів Третьяков.