Третья штурмовая освободила село Надия в Луганской области (видео)

Третья штурмовая бригада освободила от оккупантов одно из сел в Луганской области. Речь о населенном пункте Надия Сватовского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду.
"Третья штурмовая сообщает: силами бригады, прежде всего 1-го штурмового батальона, восстановлен контроль над населенным пунктом Надия", - говорится в сообщении.
Общий объем освобожденных от врага территорий - три квадратных километра.
Также украинские военные назвали потери россиян в боях за этот населенный пункт.
"Взятие Надии стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в "ноль" механизированных полков - 752-го и 254-го 20-й армии РФ, - рассказал командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Билецкий.
Надия - село, относится к Сватовскому району Луганской области. Население по переписи 2001 года составляло 25 человек.
Занимает площадь 0,15 км². В марте 2022 года село было захвачено армией РФ во время вторжения России в Украину, в октябре 2022 года было возвращено под контроль ВСУ, а затем снова захвачено оккупантами.
Где находится село Надия Луганской области (deepstatemap.live)
Россияне постоянно пытаются выйти на админграницу Донецкой и Луганской областей и захватить последний регион полностью, но это им не удается.
За сутки, 22 марта, на фронте произошли 147 боевых столкновений. ВСУ поразили пункты управления дронов и важную цель РФ.
В частности, на Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. РФ пыталась вклиниться в оборону ВСУ в районах Надии, Дибровы, Колодязей, Ямполовки, Торского и в направлениях Нового и Новомихайловки.
Также на Северском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районах Белогоровки и Спорного.
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