Третья штурмовая освободила село Надия в Луганской области (видео)

"Третья штурмовая сообщает: силами бригады, прежде всего 1-го штурмового батальона, восстановлен контроль над населенным пунктом Надия", - говорится в сообщении.

Общий объем освобожденных от врага территорий - три квадратных километра.

Потери РФ в боях за Надию

Также украинские военные назвали потери россиян в боях за этот населенный пункт.

"Взятие Надии стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в "ноль" механизированных полков - 752-го и 254-го 20-й армии РФ, - рассказал командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Билецкий.

Где находится село Надия Луганской области

Надия - село, относится к Сватовскому району Луганской области. Население по переписи 2001 года составляло 25 человек.

Занимает площадь 0,15 км². В марте 2022 года село было захвачено армией РФ во время вторжения России в Украину, в октябре 2022 года было возвращено под контроль ВСУ, а затем снова захвачено оккупантами.

Где находится село Надия Луганской области (deepstatemap.live)

Россияне постоянно пытаются выйти на админграницу Донецкой и Луганской областей и захватить последний регион полностью, но это им не удается.