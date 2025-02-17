Третья штурмовая: враг уменьшил технику, но атакует пехотой и дронами возле Боровой

По его словам, наступательные действия врага продолжаются почти на всей линии фронта. Однако сейчас россияне вернулись к пехотным наступлениям.

"То есть они уменьшили количество использования механизированных соединений. Но здесь пока давать оценку такую длительную нельзя. Потому что они на самом деле используют периодически механизированные соединения серьезные, когда они считают нужным, точнее, когда они считают, что где-то есть слабое место. Поэтому в целом, общая динамика на истощение, она достаточно стабильна. Я не могу говорить об общей динамике по фронту", - рассказал Бородин.

Он отметил, что сейчас в их зоне ответственности, в сторону границы с Луганской областью, неподалеку Боровой, недавно было два очень серьезных механизированных наступления.

"Там у (россиян - ред.) были достаточно серьезные попытки в крайний месяц механизированных штурмов, но из-за того, что у нас достаточно стабильный фронт, то они просто продолжают работать на истощение. Надо понимать, что это может казаться не так сложным. Мол, что такое пехотные штурмы. 5-6 человек. Но когда это ежедневно, постоянно, в разных направлениях по всей линии ответственности, то это действительно не истощение. Надо понимать, что плюс к этому - это огромное количество FPV.

От 200 до 300 единиц на линии ответственности в сутки. Это очень много для бригады. Я имею в виду вражеские FPV, которые работают по нам. Плюс еще КАБы по логистике", - сказал он.

Недавно мы писали, что на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Боровой Харьковской области и Северска Донецкой области.