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Третья штурмовая прямым ударом уничтожила российскую гаубицу (видео)

Фото: Третья штурмовая прямым ударом уничтожила российскую гаубицу Д-20 (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Третья штурмовая бригада уничтожила российскую гаубицу Д-20. Оружие обезврежено прямым попаданием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду.

"Это кадры артиллерийской дуэли, где оккупанты развернули огневую позицию, и ее обнаружили наши бойцы. Два прицельных попадания, и пушка-гаубица Д-20 противника была успешно ликвидирована", - говорится в сообщении.

Как добавили в подразделении, победа в дуэли - за бойцами "Команды Выстрел" с 1-го САДн Третьей штурмовой бригады.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 96 боевых столкновений. Враг продолжает давить на Авдеевском и Марьинском направлениях. В частности, как пишут в отчете Института изучения войны, позиционные бои на фронте в Украине продолжались на Купянском и Бахмутском направлениях, на северо-запад и юго-запад от Авдеевки, в районе админграницы Запорожской и Донецкой областей, вблизи Работино и Крынок. Российские захватчики продвинулись к югу от Кременной и вошли в окрестности Северного.

Что известно о Д-20

Пушка-гаубица Д-20 была разработана сразу после окончания Второй мировой войны. Она должна была заменить довоенную 152-мм гаубицу-пушку МЛ-20 образца 1937 года. Длина ствола пушки - 34 калибра. Д-20 стала первой 152-мм пушечной системой с полуавтоматическим клиновым затвором с вертикальным перемещением клина. Также, эта пушка в модификации Д-22 была использована для САУ 2С3 "Акация".

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