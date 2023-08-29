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Третья партия баги из стали "Метинвеста" отправилась на фронт

Вторник 29 августа 2023 19:01
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Третья партия баги из стали "Метинвеста" отправилась на фронт Фото: третья партия баги из стали "Метинвеста" отправилась на фронт (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

На фронт доставили третью партию мобильных автомобилей баги, изготавливаемые из металла "Метинвеста". В рамках "Стального фронта" Рината Ахметова компания регулярно передает помощь ВСУ, в частности - предоставляет свою сталь для производства техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Метинвеста".

"Метинвест" за полтора года полномасштабной войны компания передала уже 441 автомобиль разного назначения. Высокий спрос пользуются пикапами, полноприводными джипами и микроавтобусами, которые помогают защитникам обеспечивать необходимым подразделения, быстро передвигаться и быть на шаг впереди врагов.

Также пригодятся квадроциклы, которые так же как и баги, ценятся своей высокой мобильностью.

Напомним, инициатива "Стальной фронт" охватываю всю помощь предприятий бизнесмена защитникам Украины. Всего за 1,5 года Великой войны Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским украинцам более 6 млрд грн.

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