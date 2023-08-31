Третья команда Формулы-1 задумала изменения: пилот системы "Ред Булла" в центре внимания

Руководство конюшни "Астон Мартин" положило глаз на пилота "Альфа Таури" Юки Цуноду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PlanetF1.
На рынке гонщиков началось движение, поскольку состав команд на сезон-2024 сформирован на две трети. Однако, ни одной перестановки по сравнению с кампанией этого года пока нет.
Пилот "Альфа Таури" Цунода попал на карандаш "Астон Мартина". Японец якобы стал серьезным претендентом на место за рулем британской конюшни в 2024 году. Шансы гонщика на переход улучшило будущее сотрудничество команды с "Хондой", которая будет поставлять двигатели британцам.
Цунода в составе "Астон Мартина" якобы заменит Лэнса Стролла. Сын владельца команды показывает худшие результаты на фоне ветерана Фернандо Алонсо, набрав 47 очков. Испанец получил 168 пунктов.
Уроженец префектуры Канагава, в программу поддержки молодых гонщиков "Ред Булла" попал в 19 лет. Выступал в японском чемпионате Формулы-4, Формуле-3 и Формуле-2.
В 2021 году дебютировал в Формуле-1. Проводит третий сезон подряд в составе Альфа Таури. Лучший результат – 4 место в Абу-Даби в дебютный год. На этот момент стартовал в 55-ти гран-при Королевских автогонок.
Номер болида в Формуле-1 – 22. Единственный титул завоевал в домашней Формуле-4 в 2018 году, новичок года ФИА-2020.
К слову, ранее Масса начал борьбу за потерянный титул сезона-2008.
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