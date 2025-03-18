Третья форма гривны: что готовят в НБУ

Национальный банк Украины готовит пилотный проект по внедрению цифровой гривны. Это будет третья, альтернативная, форма наряду с наличной и безналичной.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Алексей Шабан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ЦЭС.

"Начну с замечания, что не электронные деньги, а цифровые деньги. Электронные деньги - это по природе несколько иное, да и цель, наверное", - сказал он.

Шабан отметил, что НБУ пока не принял решение о начале эмиссии цифровой гривны. В законе о платежных услугах есть статья, которая внедрила такой вид национальной валюты - е-гривны наряду с наличной и безналичной.

"Теперь гривна может быть и цифровой. Мы не говорим о том, что это будет единственный вид валюты, и гражданин может сам решать, пользоваться или нет. Не хочешь - не пользуйся. Третья форма гривны, альтернативная", - сказал он.

Применение е-гривны

Шабан отметил, что с развитием цифровой экономики и цифровых активов есть понимание, что то, что продается, и платежный инструмент должны иметь тождественную природу.

"Во-вторых, цифровые деньги могут предоставлять возможность программируемости, например, когда платеж происходит автоматически, если выполняются определенные условия", - сказал он.

Например, программы поддержки от государства. Деньги с єВідновлення можно потратить на строительные материалы. А с єКнига, можно купить только книгу. Сейчас банки это решают открытием разных счетов или эмиссий разных карт.

"Но если, допустим, в админке в магазине определенные товары будут закодированы: это - строительные материалы, а это - книги, то гораздо проще, если у этих денег есть примечание, что ими можно оплатить только строительные материалы. Тогда сникерс с кока-колой этими деньгами оплатить нельзя", - рассказал Шабан.

После того как торговец получает целевые гривны, на его кошельке отметка целевых аннулируется, и дальше он эти средства может использовать как привычные наличные и безналичные средства.

"Это симбиоз и чего-то безналичного, и аналога наличных с прямым требованием к центробанку", - добавил он.

Когда введут е-гривну

Шабан отметил, что НБУ планирует лишь пилотировать определенные технологические аспекты, подтвердить или опровергнуть определенные гипотезы, которые он имеет.

"Мы хотим это делать в открытой среде, то есть с реальными участниками, как владельцами кошельков, которые будут эти пилотные гривны тратить, так и с мерчантами, которые эти гривны будут принимать, и мы будем искать тех, кто заинтересован в тестировании", - добавил он.

По его словам, сейчас НБУ в поиске технологического провайдера, который поможет реализовать такую платформу. "Мы работаем и имеем подтверждение в заинтересованности от нескольких украинских банков быть участниками этого проекта. Двигаемся, это исследование",- сказал Шабан.