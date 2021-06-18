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У Дніпропетровській області модернізують одну з найстаріших шкіл регіону, - Резніченко

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Київ, П'ятниця 18 червня 2021 11:01
У Дніпропетровській області модернізують одну з найстаріших шкіл регіону, - Резніченко Фото: у Дніпропетровській обалсті модернізують одну з найстаріших шкіл регіону (adm.dp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У місті Апостолове Дніпропетровської області буде повністю модернізована стара школа. Підрядники вже привели до ладу два корпуси, у розпалі - роботи в будівлі 30-х років.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Створюємо комфортні умови для навчання у найстарішій школі Апостолового. У двох корпусах класи вже світлі та сучасні. Модернізація третього - у розпалі", - зазначив Резніченко.

За його словами, реконструкція в Апостолівській школі №3 - перша в історії закладу. У навчальному закладі три корпуси, об’єднані переходами.

Зараз ремонтники проводять роботи у найстарішому корпусі, збудованому у 30-их роках.

У Дніпропетровській області модернізують одну з найстаріших шкіл регіону, - Резніченко

"Будівля дуже стара. Фактично від неї залишимо самі стіни. Ми підсилили перекриття між поверхами. Зараз міняємо всі комунікації. Вентиляцію зробимо і в їдальні, і в класах", - розповів начальник ділянки Артур Колесник.

Паралельно на подвір’ї кладуть тротуарну плитку. В оновленій школі будуть також спортивні майданчики, зараз під них готують основу.

Реконструкція Апостолівської школи №3 відбувається за програмою президента "Велике будівництво".

Нагадаємо, раніше голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпрі створюють сучасну базу для лікування та реабілітації дітей.

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Резниченко Днепропетровская область школа
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