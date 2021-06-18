У Дніпропетровській області модернізують одну з найстаріших шкіл регіону, - Резніченко
У місті Апостолове Дніпропетровської області буде повністю модернізована стара школа. Підрядники вже привели до ладу два корпуси, у розпалі - роботи в будівлі 30-х років.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
"Створюємо комфортні умови для навчання у найстарішій школі Апостолового. У двох корпусах класи вже світлі та сучасні. Модернізація третього - у розпалі", - зазначив Резніченко.
За його словами, реконструкція в Апостолівській школі №3 - перша в історії закладу. У навчальному закладі три корпуси, об’єднані переходами.
Зараз ремонтники проводять роботи у найстарішому корпусі, збудованому у 30-их роках.
"Будівля дуже стара. Фактично від неї залишимо самі стіни. Ми підсилили перекриття між поверхами. Зараз міняємо всі комунікації. Вентиляцію зробимо і в їдальні, і в класах", - розповів начальник ділянки Артур Колесник.
Паралельно на подвір’ї кладуть тротуарну плитку. В оновленій школі будуть також спортивні майданчики, зараз під них готують основу.
Реконструкція Апостолівської школи №3 відбувається за програмою президента "Велике будівництво".
Нагадаємо, раніше голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпрі створюють сучасну базу для лікування та реабілітації дітей.