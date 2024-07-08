Третий Patriot, морские катера и дроны Vector: Украина получила от Германии новое вооружение

Отмечается, что в пакет помощи, кроме Patriot, вошли ракеты и запчасти к нему. Напомним, что Patriot – это мощный зенитно-ракетный комплекс, который может значительно усилить обороноспособность Украины. Он способен сбивать баллистические и крылатые ракеты и самолеты, защищая города и критическую инфраструктуру.

Что еще в списке:

боекомплекты к танкам Leopard 1;

2 самоходных многофункциональных РЛС TRML-4D;

30 разведывательных БпЛА Vector с запчастями;

200 мобильных устройств для глушения дронов;

10 автономных морских катеров;

10 броневиков и 3 патрульных джипа;

55 тысяч снарядов 155 мм и 9 тысяч снарядов в зенитные танки Gepard.

Помощь Украине от Германии

С начала российской агрессии Германия стала одним из ключевых поставщиков военной помощи Украине, оказывая наибольшую поддержку европейским странам. Важным шагом стало решение о передаче Украине современных зенитно-ракетных комплексов Patriot, что значительно усилило ее противовоздушную оборону.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о серьезных последствиях для Берлина и НАТО в случае отказа от помощи Украине.

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