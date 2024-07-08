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Третий Patriot, морские катера и дроны Vector: Украина получила от Германии новое вооружение

Фото: ПВО Patriot (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В нем находился третий зенитный ракетный комплекс Patriot, о котором ранее заявляли в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерального правительства.

Отмечается, что в пакет помощи, кроме Patriot, вошли ракеты и запчасти к нему. Напомним, что Patriot – это мощный зенитно-ракетный комплекс, который может значительно усилить обороноспособность Украины. Он способен сбивать баллистические и крылатые ракеты и самолеты, защищая города и критическую инфраструктуру.

Что еще в списке:

  • боекомплекты к танкам Leopard 1;
  • 2 самоходных многофункциональных РЛС TRML-4D;
  • 30 разведывательных БпЛА Vector с запчастями;
  • 200 мобильных устройств для глушения дронов;
  • 10 автономных морских катеров;
  • 10 броневиков и 3 патрульных джипа;
  • 55 тысяч снарядов 155 мм и 9 тысяч снарядов в зенитные танки Gepard.

Помощь Украине от Германии

С начала российской агрессии Германия стала одним из ключевых поставщиков военной помощи Украине, оказывая наибольшую поддержку европейским странам. Важным шагом стало решение о передаче Украине современных зенитно-ракетных комплексов Patriot, что значительно усилило ее противовоздушную оборону.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о серьезных последствиях для Берлина и НАТО в случае отказа от помощи Украине.

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