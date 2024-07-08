Третий Patriot, морские катера и дроны Vector: Украина получила от Германии новое вооружение

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В нем находился третий зенитный ракетный комплекс Patriot, о котором ранее заявляли в Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерального правительства.
Отмечается, что в пакет помощи, кроме Patriot, вошли ракеты и запчасти к нему. Напомним, что Patriot – это мощный зенитно-ракетный комплекс, который может значительно усилить обороноспособность Украины. Он способен сбивать баллистические и крылатые ракеты и самолеты, защищая города и критическую инфраструктуру.
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С начала российской агрессии Германия стала одним из ключевых поставщиков военной помощи Украине, оказывая наибольшую поддержку европейским странам. Важным шагом стало решение о передаче Украине современных зенитно-ракетных комплексов Patriot, что значительно усилило ее противовоздушную оборону.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о серьезных последствиях для Берлина и НАТО в случае отказа от помощи Украине.
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