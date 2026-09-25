Третий корпус впервые в мире десантировал НРК с бомберов в тыл врага: детали операции (видео)

Технопрорыв, которого не было нигде в мире

Командир подразделения ударных наземных комплексов NC13 в составе Третьей отдельной штурмовой бригады Третьего армейского корпуса с позывным "Макар" рассказал, что систему сброса НРК с БпЛА бойцы используют уже около четырех-пяти месяцев. По его словам, до этого ни одно подразделение в мире не десантировало наземных роботов по воздуху - и тем более не делало этого системно на поле боя.

Тактику рассматривают как часть диверсионных операций, направленных на уничтожение врага глубоко в тылу и в тайниках, захват вражеских пилотов и нарушение логистики. Наземные роботы уже использовались для захвата пленных, а также для удержания позиций в течение 45 дней с установленным пулеметом.

По словам "Макара", подразделение потратило немало времени на разработку системы: нужно было выяснить, как крепить НРК к дрону, как аппарат будет вести себя в воздухе, каким боекомплектом его оснащать, как поддерживать связь и планировать миссии - а также дольше скрывать от врага, откуда само поступает удар.

Первая попытка была неудачной, вторая - успешной

Первую операцию по сбросу НРК бойцы NC13 провели вместе с батальоном беспилотных систем Третьей штурмовой бригады: пилоты доставили и сбросили двух роботов в 15 километрах от линии фронта.

Сброс произошел успешно, однако подразделение выбрало неудачное время для выполнения задания - враг заметил движение и открыл огонь, уничтожив оба аппарата.

В тот же день бойцы сбросили еще два НРК в тот же район, учитывая предыдущие ошибки. Второй группе удалось добраться до заданной цели - перевалочного пункта, где вражеские войска останавливались для перегруппировки и отдыха, - и уничтожить его. По словам "Макара", успех второй попытки позволил систематизировать подход и начать регулярно применять тактику на расстоянии до 15 километров в тылу врага.

Концептуально к идее десантирования подразделение пришло еще в ноябре 2025 года, когда достигло уровня ударной бригады с НРК. Тогда командир поручил инженерам разработать аппарат, адаптированный к переносу и сбросу с дрона.

Эффективность и психологическое влияние на врага

По словам командира, успешность операций по сбросу НРК составляет около 80% благодаря координации между всеми привлеченными подразделениями - от мастерской и плановой группы до операторов на дежурстве.

Помимо боевых задач, работы используют и для "свободной охоты" вдоль логистических маршрутов врага: по словам "Макара", в одной из операций единственный НРК вывел из строя двоих и ранил еще четырех вражеских солдат.

Такие действия, по наблюдениям подразделения, вызывают у врага панику и вынуждают командование россиян запрещать движение по отдельным маршрутам и переводить позиции на полную боевую готовность. В одном из случаев, рассказал "Макар", ликвидация одного вражеского солдата наземным роботом привела к отмене запланированного механизированного штурма.

Командир NC13 обратился к командирам других батальонов и бригад с призывом развивать направление наземных роботизированных комплексов, подчеркнув, что робототехника позволяет сохранять жизнь личного состава.

Почему бомберы назвали "Грифон"

Название бомберов связано с позывным пулеметчика NC13 Григория Баха - "Грифон", пропавшего без вести во время боев за Андреевку в 2023 году, когда подразделение еще было штурмовым взводом в составе второго штурмового батальона. По словам "Макара", каждая такая операция - это способ отдать должное собратью и отомстить за него.