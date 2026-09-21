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Третий корпус впервые в мире десантировал НРК-камикадзе более чем на 10 км за линию фронта

10:16 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: НРК в Украине (Getty Images)

Третий армейский корпус во время наступательной операции "Вивальди" на севере Донбасса впервые в мире десантировал НРК-камикадзе на более чем 10 км в тыл российских войск. Аппараты перебросили туда тяжелые дроны-бомберы Третьей штурмовой бригады.

Роботов забросили далеко в тыл

Командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что корпус первым в мире приступил к десантированию наземных роботизированных комплексов. По его словам, тяжелые бомберы доставляют НРК-камикадзе более 10 километров в тыл противника.

По данным Третьего армейского корпуса, впереди пехоты во время штурмовых действий всегда идут беспилотники и наземные роботы.

Как скрыли замысел наступления

Параллельно с десантированием роботов украинские подразделения применили средства противовоздушной и радиоэлектронной борьбы, чтобы ослепить российские разведывательные дроны. Это не позволило противнику раскрыть замысел наступательных действий.

По данным корпуса, артиллерия и беспилотные системы одновременно вели огонь по командным пунктам, узлам связи, логистике, переправам и резервам врага.

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Воздушная доставка наземных роботов в боевых условиях - не совершенно новая идея для украинской армии, но для НРК-камикадзе на такую дистанцию она применена впервые. Ранее РБК-Украина уже писало о подобной тактике, когда тяжелый беспилотник доставил наземный роботизированный комплекс ARK-1 в тыл армии РФ - этот способ применения получил название "сумчатый", по аналогии с сумчатыми животными, когда один аппарат транспортирует и выпускает другой.

По оценке офицера батальона НРК 3-й ОШБр Виктора Павлова, такая тактика имеет ограничения - грузоподъемность дрона-носителя и сложность мягкого десантирования робота - и пока остается скорее точечным решением, чем системным подходом, целесообразным преимущественно для преодоления препятствий, которые НРК не могут пройти самостоятельно, как реки, болота или густой лес.

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