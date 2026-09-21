Третий корпус впервые в мире десантировал НРК-камикадзе более чем на 10 км за линию фронта

Роботов забросили далеко в тыл

Командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что корпус первым в мире приступил к десантированию наземных роботизированных комплексов. По его словам, тяжелые бомберы доставляют НРК-камикадзе более 10 километров в тыл противника.

По данным Третьего армейского корпуса, впереди пехоты во время штурмовых действий всегда идут беспилотники и наземные роботы.

Как скрыли замысел наступления

Параллельно с десантированием роботов украинские подразделения применили средства противовоздушной и радиоэлектронной борьбы, чтобы ослепить российские разведывательные дроны. Это не позволило противнику раскрыть замысел наступательных действий.

По данным корпуса, артиллерия и беспилотные системы одновременно вели огонь по командным пунктам, узлам связи, логистике, переправам и резервам врага.