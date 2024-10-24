Третий инцидент за неделю. В Румынию залетели два российских беспилотника

Это уже третий подобный случай за менее чем неделю.

Сигналы были зафиксированы в юго-восточных уездах Констанца и Тулча, последний из которых граничит с Украиной через Дунай. Несмотря на поднятые в воздух истребители, визуальный контакт с целями установить не удалось, и радары потеряли их из поля зрения.

Подобные инциденты уже происходили на прошлой неделе, когда два беспилотника были обнаружены радарами, но истребители также не смогли их идентифицировать, и места падения объектов не были найдены.

Премьер-министр Румынии Марчел Чиолаку предположил, что эти события могут быть связаны с кибератаками.

Ситуация вызывает беспокойство на фоне регулярных падений фрагментов российских беспилотников на территорию Румынии, страны-члена ЕС и НАТО.

Инциденты происходят на фоне атак Москвы на украинскую портовую инфраструктуру. Особенно усилились опасения в сентябре, когда воздушное пространство Румынии и Латвии было нарушено российскими беспилотниками.