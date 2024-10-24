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Третий инцидент за неделю. В Румынию залетели два российских беспилотника

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Румынии радиолокационные системы вновь зафиксировали два сигнала, предположительно от беспилотников. Они нарушили воздушное пространство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это уже третий подобный случай за менее чем неделю.

Сигналы были зафиксированы в юго-восточных уездах Констанца и Тулча, последний из которых граничит с Украиной через Дунай. Несмотря на поднятые в воздух истребители, визуальный контакт с целями установить не удалось, и радары потеряли их из поля зрения.

Подобные инциденты уже происходили на прошлой неделе, когда два беспилотника были обнаружены радарами, но истребители также не смогли их идентифицировать, и места падения объектов не были найдены.

Премьер-министр Румынии Марчел Чиолаку предположил, что эти события могут быть связаны с кибератаками.

Ситуация вызывает беспокойство на фоне регулярных падений фрагментов российских беспилотников на территорию Румынии, страны-члена ЕС и НАТО.

Инциденты происходят на фоне атак Москвы на украинскую портовую инфраструктуру. Особенно усилились опасения в сентябре, когда воздушное пространство Румынии и Латвии было нарушено российскими беспилотниками.

Ночная атака "Шахедов"

Вечером 23 октября российские оккупанты вновь атаковали Украину, запустив ударные беспилотники типа "Шахед".

В Киеве воздушная тревога была объявлена около 22:00 из-за угрозы атаки беспилотников. Вторая сирена прозвучала около 01:43, когда началась новая волна "Шахедов". В городе и области работала ПВО, слышались взрывы. Воздушная тревога завершилась в 03:37.

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