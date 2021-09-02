ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Третій день в США: Зеленський прибув до Каліфорнії

Новость на русском →
Четвер 02 вересня 2021 09:01
Третій день в США: Зеленський прибув до Каліфорнії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Президент України Володимир Зеленський третій день перебуває візитом в США. Сьогодні він прибув до Каліфорнії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

Зеленський поїхав до Сан-Франциско у межах робочого візиту.

"На честь приїзду Глави Української держави будівлю мерії міста Сан-Франциско за ініціативою влади штату підсвітили кольорами українського прапора", - йдеться в повідомленні.

Сам Зеленський в ході спілкування з пресою у Вашнгтоні заявив, що має відвідати Сан-Франциско та Лос-Анджелес та провести там зустрічі з представниками технологічних і цифрових компаній.

Фото: будівля мерії Сан-Франциско (t.me/OP_UA)

Про те, як пройшла перша зустріч Зеленського та Байдена - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки
NEWS
Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна
Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна
DAILY
Своя гра. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Своя гра. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена