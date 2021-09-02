Третій день в США: Зеленський прибув до Каліфорнії
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський третій день перебуває візитом в США. Сьогодні він прибув до Каліфорнії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.
Зеленський поїхав до Сан-Франциско у межах робочого візиту.
"На честь приїзду Глави Української держави будівлю мерії міста Сан-Франциско за ініціативою влади штату підсвітили кольорами українського прапора", - йдеться в повідомленні.
Сам Зеленський в ході спілкування з пресою у Вашнгтоні заявив, що має відвідати Сан-Франциско та Лос-Анджелес та провести там зустрічі з представниками технологічних і цифрових компаній.
Фото: будівля мерії Сан-Франциско (t.me/OP_UA)
Про те, як пройшла перша зустріч Зеленського та Байдена - в матеріалі РБК-Україна.