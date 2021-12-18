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Третій день без "помаранчевих" областей. Як регіони поділились на "жовту" та "червону" зони

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні в "червноній" зоні перебувають 8 областей. "Жовта" зона карантину налічує 17 регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

"Жовта" зона

Ця зона є найбільшою і в неї входять такі регіони:

  1. м. Київ,
  2. Дніпропетровська,
  3. Івано-Франківська,
  4. Кіровоградська,
  5. Луганська,
  6. Львівська,
  7. Полтавська,
  8. Рівненська,
  9. Тернопільська,
  10. Харківська,
  11. Херсонська.
  12. Чернівецька,
  13. Донецька,
  14. Вінницька,
  15. Хмельницька,
  16. Закарпатська,
  17. Одеська.

"Червона" зона

Ця зона зараз налічує 8 областей:

  1. Волинська,
  2. Житомирська,
  3. Запорізька,
  4. Київська,
  5. Миколаївська,
  6. Сумська,
  7. Черкаська,
  8. Чернігівська.
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