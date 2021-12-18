Третій день без "помаранчевих" областей. Як регіони поділились на "жовту" та "червону" зони
В Україні в "червноній" зоні перебувають 8 областей. "Жовта" зона карантину налічує 17 регіонів.
"Жовта" зона
Ця зона є найбільшою і в неї входять такі регіони:
- м. Київ,
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська.
- Чернівецька,
- Донецька,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Закарпатська,
- Одеська.
"Червона" зона
Ця зона зараз налічує 8 областей:
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Черкаська,
- Чернігівська.